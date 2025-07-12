Власти сообщили о новом погибшем из-за обстрелов Белгородской области

Губернатор Белгородской облатси Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели мирного жителя в городе Шебекино из-за попадания снаряда ВСУ в частный дом. Как пояснил губернатор, мужчина был извлечен из завалов бойцами самообороны и доставлен в больницу, но спасти его не удалось. Вячеслав Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

В результате попадания снаряда один дом в Шебекино сильно разрушен, повреждена газовая труба. В четырех домах выбиты окна и повреждены кровли. Три автомобиля повреждены. Вячеслав Гладков добавил, что информация о последствиях уточняется.

Сергей Калашников