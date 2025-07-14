В Тульской области три человека погибли от удара молнии

В Тульской области молния ударила по группе отдыхающих у водоема. В результате погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

ЧП случилось в селе Бунырево. Telegram-канала Baza уточняет, что речь идет о территории парк-отеля «Шахтер». По данным канала, молния попала в компанию из семи человек. Среди жертв — 13-летний ребенок, 50-летняя женщина и 55-летний мужчина.

МЧС по Тульской области предупреждало, что сегодня до конца дня местами ожидается гроза, ливень, град и усиление ветра до 12–17 м/с. Региональный СКР проводит проверку после инцидента.