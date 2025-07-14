«Союзмультфильм» не смог отсудить у бизнесмена 20 тыс. руб. за похожую на Чебурашку игрушку

«Союзмультфильм» потребовал взыскать 20 тыс. руб. с предпринимателя за продажу деревянной заготовки, якобы похожей на Чебурашку. Арбитражный суд Брянской области отклонил иск киностудии, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Союзмульфильм» обнаружил заготовку на маркетплейсах еще в 2023 году. Киностудия сочла этот товар контрафактом и потребовала у предпринимателя компенсацию по досудебной претензии, но не получила выплат. Тогда правообладатели обратились в суд.

Арбитраж пришел к выводу, что товарный знак, изображение «Чебурашка» и товар ответчика (деревянная заготовка для творчества) схожи по форме. Однако они отличаются «по иным элементам изображений». Суд счел, что изображение Чебурашки и деревянная заготовка различны, поэтому продукт нельзя назвать схожим с товарным знаком.

«Суд оставил без удовлетворения исковые требования АО "Киностудия "Союзмультфильм" и ООО "Союзмультфильм"»,— сказали в пресс-службе суда.

В конце июня Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск «Союзмультфильма» о взыскании с местного ИП 50 тыс. руб. компенсации. Он продавал в одной из торговых точек во Владимирской области футболку с Чебурашкой в камуфляжной форме без разрешения киностудии.