С липецкого ИП взыщут компенсацию за футболку с Чебурашкой в камуфляже

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск АО «Киностудия "Союзмультфильм"» о взыскании с местного индивидуального предпринимателя (ИП) компенсации в размере 50 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак и исключительных авторских прав на персонажа Чебурашка из анимационного фильма «Крокодил Гена». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно иску, ответчик продал в одной из торговых точек во Владимирской области футболку с Чебурашкой в камуфляжной форме без разрешения «Союзмультфильма». Правообладатели направили ИП претензию с предложением выплатить компенсацию, но он не выполнил требования. Это послужило поводом для обращения в суд.

Как липецкая предпринимательница избежала выплаты компенсации за использование Чебурашки — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова