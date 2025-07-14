Кто такой Виктор Контеев

Виктор Контеев родился 24 апреля 1953 года в Свердловске. Окончил среднюю школу №24. Служил в рядах Советской Армии на Алтае. В 1975 году окончил учетно-экономический факультет Свердловского института народного хозяйства (СИНХ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Бывший заместитель главы Екатеринбурга Виктор Контеев

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В 1976 году начал торговую карьеру: стал заведующим магазином №6 Кировского райпищеторга. Сменив несколько мест работы, в 1981 году занял пост директора Орджоникидзевского райпищеторга. В 1985 году стал заместителем председателя Орджоникидзевского райисполкома по вопросам коммунального хозяйства и торговли, в 1986 году — коммерческим директором АПК «Свердловский». В 1992 году возглавил городской Комитет по развитию товарного рынка.

С 2000 по 2011 год Виктор Контеев занимал должность вице-мэра по вопросам потребительского рынка и услугам в администрации Екатеринбурга, которую возглавлял Аркадий Чернецкий.

В 2011 году был задержан и помещен под арест. Первый срок Виктор Контеев получил в 2014 году по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с вымогательством), по ст. 163 УК РФ (вымогательство) и по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, он получил контроль над продовольственной базы №4 — одной из крупнейших в регионе, куда поставлялись овощи и фрукты из Средней Азии. Как считают следователи, это ему удалось за счет давления на директора базы Татьяну Русину.

По версии следствия, на контроль над поставками овощей и фруктов в Екатеринбург претендовали представители ОПС «Уралмаш». Их интерес распространялся на таможенный пост Петухово в Курганской области на границе с Казахстаном. По данным следствия, они начали «чинить препятствия Виктору Контееву». Как следует из материалов дела, тогда чиновник обратился к знакомому криминальному авторитету Евгению Глазырину. В результате были убиты два местных представителя уралмашевцев Андрей Волков (его похитили из подъезда собственного дома и зарезали) и Валерий Худяков (был похищен и застрелен). В 2014 году Курганский областной суд приговорил Виктора Контеева к 18 годам колонии строгого режима.

2021 году экс-вице-мэру было предъявлено новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2009 года Виктор Контеев и участники созданной им организованной группы вымогали у бизнесмена Максима Краснова 25% долей ООО «Урал» (Курганская область) стоимостью 3,6 млн руб. Оно находилось в Петухово и занималось растаможиванием фур с овощами и фруктами, которые направлялись на овощебазу №4. План убийства Максима Краснова исполнители довести до конца не сумели «по независящим от них обстоятельствам». Тогда, по версии следствия, 50% уставного капитала компании было похищено мошенническим путем. В 2023 году Сысертский районный суд назначил Виктору Контееву 13 лет колонии.

Путем частичного сложения наказания, с учетом приговора 2014 года суд назначил ему 21 год. В декабре 2024 года Свердловский областной суд сократил на один год заключение Виктору Контееву, исключив необходимость отбывать наказание по одному эпизоду вымогательства в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В апреле 2025 года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство адвоката Виктора Контеева Сергея Колосовского об условно-досрочном освобождении экс-вице-мэра, который уже отбыл в колонии 13 лет 8 месяцев. В середине июня Свердловский областной суд утвердил это решение, и бывший вице-мэр Екатеринбурга вышел по УДО.