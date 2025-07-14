На организацию концерта к 804-летию Нижнего Новгорода выделили 31 млн рублей

Почти 31,2 млн руб. выделили на организацию выступления артистов российской эстрады в День города в Нижнем Новгороде. Заказчиком работ выступает муниципальная Дирекция по проведению культурно-массовых мероприятий, указано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закупку провели у единственного поставщика в рамках ФЗ №223. Документация по ней, в том числе наименование исполнителя, не размещается.

Нижний Новгород отмечает День города в третью субботу августа, в 2025 году празднование придется на 16-е число.

Галина Шамберина