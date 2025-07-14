Петербург вошел в лидеры по росту средней стоимости «квадрата» вторичного жилья

Город на Неве стал одним из лидером среди регионов России за прошедший год по росту средней стоимости квадратного метра вторичного жилья — +12%. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Мегаполис уверенно держится в топ-10.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Серьезнее всего цены на «квадрат» на вторичном рынке увеличились в Курской области (+26%), Республика Алтай находится на второй строчке с показателем +21%, тройку замыкает Республика Удмуртия (+16%). Далее идут Калмыкия, Мордовия, Томская область, Бурятия, Архангельская и Воронежская области (от +10 до +13%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам I полугодия 2025 года стоимость коттеджей и квартир на рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти почти сравнялась, составив 113 и 114 млн рублей соответственно.

Андрей Маркелов