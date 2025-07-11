Стоимость элитной квартиры и коттеджа в Петербурге практически сравнялась

По итогам I полугодия 2025 года стоимость коттеджей и квартир на рынке элитного жилья в Санкт-Петербурге и Ленобласти почти сравнялась, составив 113 и 114 млн рублей соответственно. Об этом сообщила директор департамента элитной недвижимости NF GROUP в Санкт-Петербурге Алия Ханбекова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В элитном сегменте цена коттеджей за указанный период выросла на 9%, а квартир — на 20%, уточнили аналитики компании. Средняя площадь элитного коттеджа в экспозиции составила 403 кв. м, элитной квартиры/апартамента — 126 кв. м.

Объем предложения элитного загородного жилья составил 191 лот, жилья бизнес-класса — 878 лотов, за полугодие показатель вырос на 2% и 35%, соответственно. Всего с января по июнь было реализовано 29 лотов в коттеджных поселках элитного класса и 72 лота в объектах бизнес-класса. В бизнесс-классе стартовали продажи в трех новых коттеджных поселках: «Образ жизни. Парковая деревня» и «Крылья Подгорного» в формате земельных участков, а также «Образ жизни. Береговая деревня» в формате таунхаусов.

В структуре предложения первичного рынка элитного загородного жилья сохранилось преобладание земельных участков — 61% выставленных на продажу лотов (+8%за полугодие). При этом на рынке бизнес-класса к середине года наибольшую долю составили земельные участки — 50% общего объема (+17% полугодие). Ранее лидировали таунхаусы.

Средняя стоимость таунхауса в бизнес-классе составила 27 млн руб. (+19% за полугодие. Средняя цена сотки земли в коттеджных поселках элитного класса выросла до 2 млн руб. (+45%). В бизнес-классе, напротив, наблюдалось снижение показателя на 7% — до 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем предложения на рынке элитного жилья в Петербурге сократился на 14% по итогам первого полугодия 2025 года.

Артемий Чулков