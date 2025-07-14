Тарифы ставят на новые рельсы

ОАО РЖД планирует провести масштабные изменения в структуре тарифов. Планируется сближение тарифов на металлургическое сырье и металлопродукцию (сырье будет возить дешевле, а готовые изделия — дороже), возможен подъем тарифов на контейнеры на 15% и на порожний пробег на 5% в 2026 году и 5% в 2027 году. Участники рынка отмечают, что рост тарифов стимулирует рост инфляции и, даже если он экономически обоснован с точки зрения ОАО РЖД, он должен компенсироваться улучшением ситуации на сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ОАО РЖД планирует сближение тарифов на металлургическое сырье и металлопродукцию, следует из материалов к совещанию 9 июля в Минэкономики, которые видел “Ъ” (в министерстве не ответили на запрос “Ъ”). Предлагается увеличить тарифы на сырье и топливо, проходящие по первому тарифному классу: ЖРС — на 13,5%, кокс — на 14,5%, коксующийся уголь — на 21%. В обмен тарифы на черные металлы и лом черных металлов (грузы самого дорогого, третьего класса) предлагается снизить в среднем на 15,8%.

В металлургических компаниях от комментариев отказались. В ОАО РЖД “Ъ” подтвердили, что по поручению Минэкономики совместно с компаниями провели комплексную работу по поэтапному сближению тарифов на перевозку металлургических грузов разных тарифных классов. «Оно направлено прежде всего на повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта в сегменте перевозок готовой металлургической продукции третьего тарифного класса и рост экономической эффективности перевозок сырьевых грузов первого тарифного класса»,— сказали в монополии, подтвердив факт проработки альтернативных сценариев, в том числе вынесение за периметр маневра коксующегося угля. «Представители металлургических компаний предлагают начать реализацию тарифного маневра не ранее 2028 года»,— добавили в ОАО РЖД.

Обосновывая свое предложение тем, что переключение дорогостоящих грузов из вагонов в контейнеры за 20 лет обошлось ОАО РЖД в 52,2 млрд руб., компания также предлагает поднять до 15% возможную надбавку к тарифу при перевозке контейнеров. В ОАО РЖД пояснили, что этот механизм предлагается внедрить в 2027 году, «для компании важно повысить эффективность принятия тарифных решений в рамках реализации гибкой ценовой политики за счет расширения границ тарифного коридора от минус 50% до плюс 15% к базовому тарифу».

«Такое существенное повышение тарифа на контейнерные перевозки негативно скажется на объемах, которые и так сегодня снижаются,— полагает исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков.— И это повышение точно не компенсирует те грузы, которые уйдут с железной дороги». При этом он напоминает, что ЕСП и ОАО РЖД работают в рамках совместного проектного офиса по тарифам: «Ранее мы уже принимали сбалансированные решения, уверен, что примем их и сейчас». За последние шесть лет тарифы на перевозки контейнеров подскочили более чем вдвое (на 101,3%), говорит собеседник “Ъ” среди контейнерных операторов. «Новые тарифы спровоцируют существенное увеличение транспортной составляющей в цене перевозимой продукции и, как следствие, еще больше раскрутят инфляционную спираль»,— рассуждает он.

Также ОАО РЖД предлагало поднять тариф на порожний пробег полувагонов, крытых вагонов и платформ на 5% в 2026 году и 5% в 2027 году. Эффект от первого подъема оценили в 17,1 млрд руб., которые падут на плечи прежде всего «Модум-Транса» (2,3 млрд руб.), НТК и ПГК (по 2,1 млрд руб. каждая), ФГК (1,7 млрд руб.), «Атланта» (1,1 млрд руб.), «Уголь-Транса» (1 млрд руб.).

Тарифы на порожний пробег установлены ниже экономически обоснованного уровня, отмечают в ОАО РЖД, а доходы от перевозок порожних вагонов покрывают менее 60% затрат на них. «Заниженные тарифы на порожний пробег приводят к снижению экономического потенциала железнодорожного транспорта и неравномерному распределению экономических выгод»,— добавляют в компании. Правительство с 1 января проиндексировало тарифы на порожний пробег на 10%, говорят в ОАО РЖД, и это «не отразилось на экономике грузоотправителей». Также там добавили, что обсуждались возможные дополнительные корректировки тарифов на порожний пробег, «это потребует дополнительных оценок чувствительности экономики перевозки отдельных грузов к изменению тарифа».

Повышение тарифа падет на плечи грузовладельцев, то есть угледобывающих компаний, предупреждают в НТК. «Других средств у операторов нет,— отмечают в компании.— Поэтому транспортные расходы угольщиков вырастут еще больше». Другой источник “Ъ” отмечает, что у угольщиков с начала года выручка с вагона угля снизилась примерно на 500 тыс. руб. Если продолжать повышать тарифы, в том числе на порожний пробег, то либо экспортеры перестанут грузить, либо через пару лет вагонов не будет, говорит он. Еще один источник “Ъ” среди операторов отмечает, что вся нагрузка от удорожания порожняка бьет по потокам, направленным к краям страны, то есть по экспорту, а там и так складывается сложная обстановка.

Также ОАО РЖД проанализировало действующие тарифы и конъюнктуру на рынках минудобрений, зерна и леса. Было решено, что пока целесообразно сохранить действующие тарифы. Но при этом приведенные расчеты показывают, что перевозки круглого леса и пиломатериалов не покрывают операционные затраты ОАО РЖД и обслуживание долга и по итогам 2024 года принесли монополии убыток в размере 5,96 млрд руб. В компании “Ъ” подтвердили, что корректировка тарифов была признана преждевременной, а по лесным грузам обсуждение тарифных условий продолжится в 2026 году.

Источники “Ъ” считают, что подъем тарифов должен сопровождаться встречными мерами. «Рост тарифов должен балансироваться повышением эффективности,— говорит один из них.— То есть ездить быстрее, меньшим парком вывозить больше груза, работать с операторами для технологической координации, упрощать возможность обмена парком и так далее». «Прейскурант давно требует изменений,— уверен другой источник среди клиентов ОАО РЖД.— Сейчас он не решает проблем ни промышленности, ни ОАО РЖД. Его необходимо сделать более адаптивным к географии и структуре перевозок, убрать из него перекрестное субсидирование, которое привело к тому, что перевозки низкомаржинального груза занимают 40% грузооборота и субсидируются остальными грузоотправителями». То, что ОАО РЖД готово постепенно сокращать перекрестное субсидирование,— позитивный сигнал для промышленности, добавляет он. «Вместе с тем хотелось бы более гибкой политики в настройке тарифных решений для конкретных грузоотправителей, например применять механизм скидок в рамках тарифного коридора, мотивируя высокомаржинальных грузовладельцев,— говорит собеседник “Ъ”.— Также остается нерешенным вопрос с прогнозируемой индексацией тарифов».

Наталья Скорлыгина, Полина Трифонова