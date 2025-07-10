Контейнеры не вывозят

Железнодорожные перевозки контейнеров в первом полугодии после десятилетия роста упали на 3%, в груженом сегменте — более чем на 5%. С учетом перевалки, где участники рынка отмечают заметный спад на Дальнем Востоке, падение еще глубже — до 7%. В ОАО РЖД называют драйвером спада импортные перевозки, сжавшиеся под влиянием снижения спроса на ввозные товары. Участники рынка отмечают рост конкуренции за груз и сокращение спроса в целом на фоне высокой ставки ЦБ. При этом они надеются, что во втором полугодии ситуация нормализуется, в том числе за счет снижения ставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В первом полугодии, сообщило ОАО РЖД, перевозки груженых и порожних контейнеров по сети железных дорог составили 3,78 млн TEU, что на 2,9% меньше, чем годом ранее, груженых — 2,7 млн TEU (минус 5,1%). Перевозки во внутреннем сообщении упали на 3,2%, до 1,5 млн TEU. При этом, по оценкам ГК «Дело», снижение объема контейнерного рынка с учетом не только железнодорожных перевозок, но и перевалки груженых контейнеров в портах за шесть месяцев составило 5–7%. Отрицательная динамика частично компенсирована ростом экспорта, подчеркивают там, отмечается снижение внутренних перевозок и импорта, при этом основное снижение — в сегменте транзитных перевозок. С 2016 года контейнерные перевозки росли темпами, превышающими 10% в год, кроме 2022 (0,3%) и 2024 годов (5,9%).

По итогам шести месяцев мы видим падение объемов как генерального груза, угля, так и других ключевых сегментов, говорит исполнительный директор ЕСП Сергей Авсейков. «По контейнерным перевозкам динамика не настолько драматичная, но сегодня мы работаем в условиях обострившейся конкуренции за груз, на что повлиял и сократившийся оборот вагонов,— отмечает он.— Первые полгода для контейнерных перевозок прошли в условиях непрогнозируемости грузопотоков, сейчас ситуация сохраняется. Если коротко, то груз есть, а цены нет». «Денежно-кредитная политика ЦБ РФ и высокие ставки по депозитам способствовали переходу потребительского спроса на сберегающую модель и его сокращению в целом,— отмечают в ГК "Дело".— Это отразилось на грузовой базе, привело к ее дефициту на фоне затоваривания складов. В частности, наблюдаем избыточные запасы автомобилей и ряда потребительских товаров».

По итогам полугодия, следует из данных ОАО РЖД, рост показали лесные грузы (на 2,6%), бумага (на 5,9%), черные металлы (на 1,7%) и другие грузы. Сильнее всего выросли перевозки цветных металлов — на 31%. По словам замгендиректора ИПЕМ Владимира Савчука, этот рост, как и рост перевозок черных металлов в контейнерах на фоне общего снижения перевозок металлов в грузовых вагонах (на 17,2%), связан в том числе с наличием тарифных преференций: в контейнерах перевозка дешевле, чем в грузовых вагонах. «В результате ОАО РЖД и операторы вагонов теряют выручку, а операторы контейнеров и платформ — увеличивают»,— говорит господин Савчук. Рост перевозок лесных грузов и бумаги он связывает с усилением административных позиций грузоотправителей после совещания у президента и прогнозирует позитивную динамику по итогам 2025 года.

Наибольшее снижение показали перевозки в контейнерах автомобилей и комплектующих (на 39,6%) и строительных грузов (на 32,7%). Также сократились перевозки таких номенклатур, как машины, станки, двигатели (на 12,9%), химические и минеральные удобрения (на 5,6%) и так далее. Существенное снижение перевозок автомобилей и станков связано с сохранением ключевой ставки ЦБ на запретительном уровне, полагает Владимир Савчук, прогнозируя, что без ее существенного сокращения объем перевозок этих грузов по году снизится более чем на 20%. Снижение перевозок строительных грузов как в контейнерах, так и в целом, добавляет он, связано с ограничениями к приему груза железной дорогой, переходом стройматериалов на автотранспорт и общим снижением их выпуска.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что наибольшее влияние на динамику контейнерных перевозок оказало снижение импортных отправок. «Так, в январе—июне перевозки импортных контейнеров из Китая сократились на 15,7%, до 677 тыс. TEU, после рекордных показателей годом ранее,— поясняют в ОАО РЖД.— Уменьшение отмечается как через порты, так и через погранпереходы, в том числе через Казахстан. Основная причина заключается в уменьшении спроса на импортные товары из-за затаривания складов на территории России». Там заверяют, что технологические возможности железнодорожного транспорта не являются сдерживающим фактором. В ГК «Дело» отмечают, что основное сокращение в первом полугодии видят в сегменте железнодорожных перевозок (минус 7–9%) и перевалки груженых контейнеров на Дальнем Востоке (минус 11%).

При этом участники рынка ожидают его оживления к концу года. «Контейнерный рынок к концу года, надеемся, отыграет в плюс,— говорит Сергей Авсейков.— Про рост объемов перевозки контейнеров пока говорить не приходится, ждем восстановления прежних параметров». Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии будет способствовать оживлению спроса и контейнерного рынка, полагают в ГК «Дело»: «Мы ожидаем увидеть ускоренный рост экспортных перевозок и возвращение объемов импорта на уровень 2024 года».

Наталья Скорлыгина