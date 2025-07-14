Команда Александра Овечкина закидала шайбами звезд КХЛ

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся благотворительный матч с участием российских звезд, выступающих в Национальной и Континентальной хоккейных лигах. После того как в 2024 году с успехом прошло первое подобное шоу, организаторы нынешнего мероприятия во главе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и защитником «Юты» Михаилом Сергачевым решили сделать его еще более масштабным, для чего привлекли и Александра Овечкина (на фото), побившего в минувшем сезоне снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. А чествование знаменитого бомбардира «Вашингтона», преодолевшего отметку в 894 гола, стало отдельной частью обширной развлекательно-музыкальной программы матча звезд-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед игрой, которая собрала полные трибуны, болельщики стоя приветствовали Овечкина, причем кроме оваций он получил в подарок автомобиль. На лед Александр Великий вышел в первом звене сборной НХЛ вместе с Панариным и Андреем Свечниковым. Счет открыл нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин, но и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, недавно завоевавший второй подряд Кубок Стэнли, недолго оставался сухим. Звезды НХЛ нарушили правила, и Илья Ковальчук, который уже практически завершил свою блестящую профессиональную карьеру, хотя пока не объявлял об этом официально, уверенно реализовал штрафной бросок. Всего Бобровский пропустил в первом периоде трижды, но энхаэловцы все равно выиграли стартовый отрезок — 5:3. Две шайбы забросили партнеры Овечкина — Панарин и Свечников, а еще отличились Владислав Гавриков и Павел Бучневич.

Во второй двадцатиминутке Кирилл Марченко, Подколзин, Максим Цыплаков и Евгений Малкин увеличили преимущество сборной НХЛ до шести голов. Потом забил и Овечкин, когда Панарин отдал ему передачу на пустой угол, после чего голкипера сборной FONBET КХЛ Илью Набокова, который через год отправится в «Колорадо Эвеланш», еще по разу огорчили Цыплаков и Кирилл Капризов. Заокеанские звезды и дальше играли с превосходством, а Матвей Мичков даже исполнил так называемый лакросс. Разве что по игре Овечкина бросалось в глаза, что он только приехал из отпуска. Зато хет-трик оформил Подколзин, а Андрей Кузьменко довел итоговую разницу до 12 шайб — 15:3.

Впрочем, в данном случае важнее был счет в размере 30 млн руб., которые выручили участники шоу и теперь будут направлены на поддержку детей с ДЦП, а также на иные благотворительные инициативы.

Александр Ильин