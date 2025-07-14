Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Команда Александра Овечкина закидала шайбами звезд КХЛ

В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся благотворительный матч с участием российских звезд, выступающих в Национальной и Континентальной хоккейных лигах. После того как в 2024 году с успехом прошло первое подобное шоу, организаторы нынешнего мероприятия во главе с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным и защитником «Юты» Михаилом Сергачевым решили сделать его еще более масштабным, для чего привлекли и Александра Овечкина (на фото), побившего в минувшем сезоне снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки. А чествование знаменитого бомбардира «Вашингтона», преодолевшего отметку в 894 гола, стало отдельной частью обширной развлекательно-музыкальной программы матча звезд-2025.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед игрой, которая собрала полные трибуны, болельщики стоя приветствовали Овечкина, причем кроме оваций он получил в подарок автомобиль. На лед Александр Великий вышел в первом звене сборной НХЛ вместе с Панариным и Андреем Свечниковым. Счет открыл нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин, но и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, недавно завоевавший второй подряд Кубок Стэнли, недолго оставался сухим. Звезды НХЛ нарушили правила, и Илья Ковальчук, который уже практически завершил свою блестящую профессиональную карьеру, хотя пока не объявлял об этом официально, уверенно реализовал штрафной бросок. Всего Бобровский пропустил в первом периоде трижды, но энхаэловцы все равно выиграли стартовый отрезок — 5:3. Две шайбы забросили партнеры Овечкина — Панарин и Свечников, а еще отличились Владислав Гавриков и Павел Бучневич.

Во второй двадцатиминутке Кирилл Марченко, Подколзин, Максим Цыплаков и Евгений Малкин увеличили преимущество сборной НХЛ до шести голов. Потом забил и Овечкин, когда Панарин отдал ему передачу на пустой угол, после чего голкипера сборной FONBET КХЛ Илью Набокова, который через год отправится в «Колорадо Эвеланш», еще по разу огорчили Цыплаков и Кирилл Капризов. Заокеанские звезды и дальше играли с превосходством, а Матвей Мичков даже исполнил так называемый лакросс. Разве что по игре Овечкина бросалось в глаза, что он только приехал из отпуска. Зато хет-трик оформил Подколзин, а Андрей Кузьменко довел итоговую разницу до 12 шайб — 15:3.

Впрочем, в данном случае важнее был счет в размере 30 млн руб., которые выручили участники шоу и теперь будут направлены на поддержку детей с ДЦП, а также на иные благотворительные инициативы.

Александр Ильин

Фотогалерея

Как прошел благотворительный «Матч года»

Предыдущая фотография
Игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (справа) и Артемий Панарин (слева)

Игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (справа) и Артемий Панарин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Подопечные благотворительного фонда хоккеиста Михаила Сергачева «Сектор 98» во время символического вбрасывания шайбы перед началом матча

Подопечные благотворительного фонда хоккеиста Михаила Сергачева «Сектор 98» во время символического вбрасывания шайбы перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (слева)

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки команды «Звезды КХЛ» Артём Галимов (справа) и вратарь Даниил Исаев (второй справа).

Игроки команды «Звезды КХЛ» Артём Галимов (справа) и вратарь Даниил Исаев (второй справа).

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Андрей Свечников, Александр Овечкин и Артемий Панарин

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Андрей Свечников, Александр Овечкин и Артемий Панарин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Даниил Исаев (справа)

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Даниил Исаев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (третий слева) и вратарь Илья Набоков (третий справа)

Игроки команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (третий слева) и вратарь Илья Набоков (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин, Евгений Малкин и игрок команды «Звезды КХЛ» Дмитрий Яшкин

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин, Евгений Малкин и игрок команды «Звезды КХЛ» Дмитрий Яшкин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков (слева) и игрок команды «Звезды НХЛ» Василий Подколзин

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков (слева) и игрок команды «Звезды НХЛ» Василий Подколзин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (второй слева) и игрок команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (справа)

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (второй слева) и игрок команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Благотворительный «Матч года 2025. Все звезды хоккея» на стадионе «ЦСКА-Арена»

Благотворительный «Матч года 2025. Все звезды хоккея» на стадионе «ЦСКА-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки во время матча

Игроки во время матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (справа) и игрок команды «Звезды КХЛ» Илья Ковальчук (слева)

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (справа) и игрок команды «Звезды КХЛ» Илья Ковальчук (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный тренер команды «Звезды КХЛ» Андрей Разин (в центре) во время матча

Главный тренер команды «Звезды КХЛ» Андрей Разин (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Кирилл Капризов (слева) и вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков

Игрок команды «Звезды НХЛ» Кирилл Капризов (слева) и вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главные тренеры команды «Звезды НХЛ» Олег Знарок (в центре), Игорь Ларионов (второй слева)

Главные тренеры команды «Звезды НХЛ» Олег Знарок (в центре), Игорь Ларионов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин с сыновьями

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин с сыновьями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Группа «Иванушки International»

Группа «Иванушки International»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Овечкин получает в подарок автомобиль Jetour T2

Александр Овечкин получает в подарок автомобиль Jetour T2

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зрители во время матча. Всего матч посетили 12 тыс. человек

Зрители во время матча. Всего матч посетили 12 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Овечкин (справа) стреляет из пневмопушки сувенирами для болельщиков

Александр Овечкин (справа) стреляет из пневмопушки сувенирами для болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки с чеком на 30 млн рублей, которые удалось собрать на нужды детей с ограниченными возможностями

Игроки с чеком на 30 млн рублей, которые удалось собрать на нужды детей с ограниченными возможностями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония чествования капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» НХЛ Александра Овечкина

Церемония чествования капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» НХЛ Александра Овечкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 23

Игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (справа) и Артемий Панарин (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Подопечные благотворительного фонда хоккеиста Михаила Сергачева «Сектор 98» во время символического вбрасывания шайбы перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки команды «Звезды КХЛ» Артём Галимов (справа) и вратарь Даниил Исаев (второй справа).

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Андрей Свечников, Александр Овечкин и Артемий Панарин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Даниил Исаев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (третий слева) и вратарь Илья Набоков (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: игроки команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин, Евгений Малкин и игрок команды «Звезды КХЛ» Дмитрий Яшкин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков (слева) и игрок команды «Звезды НХЛ» Василий Подколзин

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин (второй слева) и игрок команды «Звезды КХЛ» Никита Нестеров (справа)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Благотворительный «Матч года 2025. Все звезды хоккея» на стадионе «ЦСКА-Арена»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки во время матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Вратарь команды «Звезды НХЛ» Сергей Бобровский (справа) и игрок команды «Звезды КХЛ» Илья Ковальчук (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главный тренер команды «Звезды КХЛ» Андрей Разин (в центре) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Кирилл Капризов (слева) и вратарь команды «Звезды КХЛ» Илья Набоков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Главные тренеры команды «Звезды НХЛ» Олег Знарок (в центре), Игорь Ларионов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игрок команды «Звезды НХЛ» Александр Овечкин с сыновьями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Группа «Иванушки International»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Овечкин получает в подарок автомобиль Jetour T2

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Зрители во время матча. Всего матч посетили 12 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Александр Овечкин (справа) стреляет из пневмопушки сувенирами для болельщиков

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Игроки с чеком на 30 млн рублей, которые удалось собрать на нужды детей с ограниченными возможностями

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония чествования капитана клуба «Вашингтон Кэпиталс» НХЛ Александра Овечкина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все