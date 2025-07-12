Эмманюэль Макрон учредил День Дрейфуса
Во Франции появится новая дата «национальной памяти». Как объявил Елисейский дворец, со следующего года 12 июля будет официально отмечаться как день реабилитации Альфреда Дрейфуса. «Это будет церемония в честь победы правосудия и истины над ненавистью и антисемитизмом»,— говорится в заявлении президента Эмманюэля Макрона.
Дата выбрана не случайно: ровно 120 лет назад, 12 июля 1906 года, Кассационный суд Франции вернул капитану Дрейфусу свободу, честь и невиновность. Реабилитация еврея-офицера, прошедшего через публичный позор, каторгу и унижение, стала историческим торжеством справедливости и символом борьбы с антисемитизмом, продолжающейся и сегодня.
Арестованный в 1894 году по ложному обвинению в государственной измене, капитан Альфред Дрейфус (1859–1935) стал жертвой политико-военного заговора и предвзятого правосудия, замешанного на открытом антисемитизме. Два судебных процесса, годы заключения на каторжном Дьявольском острове в Гвиане, общественная травля и разделённая на два лагеря страна — дело Дрейфуса стало символом эпохи. Борьба за его реабилитацию объединила писателей, политиков, ученых, среди которых — Эмиль Золя, Жан Жорес, Жорж Клемансо.
Судебное решение 1906 года стало актом национального очищения. «Мы знаем, как важно быть бдительными перед лицом старых демонов, порождённых ненавистью. Особенно — сегодня»,— подчеркнул господин Макрон.
В 2026 году состоится первая церемония. «Так Дрейфус и те, кто сражался за свободу, равенство и братство через его судьбу, останутся примером для всех нас», — заявил президент Франции.