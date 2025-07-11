Донской агрохолдинг нарастил продажу собственного сыра на 35%

Донской агрохолдинг «Степь» нарастил продажи премиальных сыров собственного производства в первом полугодии 2025 года на 35% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В агрохолдинге приводят данные Центра экономики рынков НИУ ВШЭ, из которых следует, что подушевое потребление сыров в России демонстрирует тенденцию к снижению примерно на 2,7% в год. Кроме того, в этом году компания в тестовом режиме запустила роботизированную линию, выполняющую раскладку готовых упаковок сыра на линиях фасовки.

Константин Соловьев