В Краснодаре задержаны участники запрещенной «АллатРа»

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали двоих активистов псевдорелигиозной проукраинской организации «АллатРа» (признана нежелательной, экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба управления. Задержанные вовлекали жителей края в псевдорелигиозную деятельность, убеждая их переводить деньги в адрес организации.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело об участии в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории Российской Федерации (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ).

Нежелательная организация «АллатРа» (признана экстремистской и запрещена в России) была основана на Украине в 2011 году. Деятельность организации велась в том числе в общественно-политическом направлении через структуру «Созидательное общество». С начала проведения специальной военной операции на территории Украины организация систематически распространяла заведомо ложную информацию, дискредитирующую вооруженные силы РФ, сообщает краевое УФСБ.

Анна Перова, Краснодар