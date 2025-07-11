Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $116 тыс.

Биткойн установил новый исторический максимум, превысив $116 тыс., согласно данным Binance.

По информации на 0:20 мск 11 июля криптовалюта достигла $116,173 тыс., показав рост на 4,5%. К 0:50 мск рост продолжился, и курс составил $116,339 тыс. (+4,9%).

Ранее криптовалюта установила исторический максимум вечером 10 июля — тогда на Binance в паре с USDT курс достиг $113,300. Вечером 9 июля цена впервые преодолела отметку в $112 тыс.