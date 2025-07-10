Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в финал Wimbledon

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко проиграла американской теннисистке Аманде Анисимовой, занимающей 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в полуфинале Wimbledon — третьего в сезоне турнира Большого шлема, матчи которого проходят на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Общий призовой фонд лондонского мейджора превышает 53,5 млн фунтов стерлингов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Теннисистки провели на корте 2 часа 36 минут. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу американки. Ее соперница определится в матче между полькой Игой Швентек (4-я в рейтинге) и швейцаркой Белиндой Бенчич (35-я). Аманда Анисимова так успешно на турнирах Большого шлема не выступала. Ее лучшим результатом до начала этого Wimbledon оставался полуфинал Roland Garros 2019 года.

Арина Соболенко в третий раз в карьере играла в полуфинале Wimbledon: она добиралась до этой стадии в 2021 и 2023 году. В этом сезоне на счету белоруски пока нет выигранных турниров Большого шлема. Ранее она добралась до финалов Australian Open и Roland Garros, но уступила американкам Мэдисон Киз и Коко Гауфф соответственно. Тем не менее, ее отрыв от Коко Гауфф, занимающей второе место в мировой классификации, по итогам Wimbledon только увеличится. Главная преследовательница белоруски оступилась уже в первом круге. К тому же, в прошлом году Арина Соболенко пропустила лондонский мейджор из-за травмы плеча, а значит не защищала рейтинговых очков.

Финал в женском одиночном разряде пройдет 13 июля. В прошлом году его победительницей стала чешка Барбора Крейчикова.

Таисия Орлова