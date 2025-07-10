Поступление в колледжи в 2025 году выбрали 62% девятиклассников

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи.

«Это одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении ''Профессионалитет''»,— сказал вице-премьер на совещании с президентом по вопросам образования.

Проект запустили в 2022 году. Его цель — синхронизировать кадровые потребности предприятий с возможностями колледжей для развития экономики.

Кроме того, 1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В 2025 году в этих регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена: по русскому и по математике. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно сдать ОГЭ в текущем формате.

Полина Мотызлевская