В Лысьвенском округе будут платить за содействие в подписании контракта с Минобороны РФ

Дума Лысьвенского округа утвердила размер единовременных выплат для граждан, которые помогают другим заключать контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Размер вознаграждения зависит от места регистрации призывника: 50 тыс. руб. — если человек зарегистрирован в Пермском крае или не имеет регистрации; 100 тыс. руб. — если призывник из другого субъекта РФ, иностранец или лицо без гражданства.

Расходы по предоставлению выплат администрация Лысьвы берет на себя. Выплаты будут осуществляться с 1 июля 2025 года.