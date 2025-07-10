Голикова: более 80% детей рождаются в городах

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что более 80% детей в России рождаются у жителей городов. Такую статистику она объяснила сохраняющимся трендом на урбанизацию.

«Мы к урбанизации должны относиться весьма аккуратно. Потому что сначала выезжают из села и малого города в свою столицу, потом из столицы выезжают в Москву и Санкт-Петербург, и на этом все заканчивается»,— сказала вице-премьер на совместном заседании комитетов Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).

Она отметила, что у людей, проживающих в селах, тем не менее «осталась приверженность к большой семье». По данным вице-премьера, в 2024 году суммарный коэффициент рождаемости по России составил 1,4, а по селу — 1,6.

По словам госпожи Голиковой, молодые люди после переезда в города откладывают рождение детей на более позднее время — семья отходит на второй план, так как им приходится решать вопросы с работой и жильем.

Полина Мотызлевская