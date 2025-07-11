Из свежей почты

Сережа Бесперстов, 10 лет, задержка моторного развития, спастика, требуется лечение. 212 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 39 тыс. руб.

Сережа родился раньше срока, в тяжелом состоянии. Мы возили сына на лечение и реабилитацию, массаж, ЛФК. Еще у Сережи выявили деформацию стоп и тазобедренных суставов. В 2022 году ему прооперировали суставы. После операции нам удалось пройти курс реабилитации в московском Институте медтехнологий (ИМТ), оплатить его помогли добрые люди. Сын окреп, начал сам ходить. Врачи рекомендуют продолжить лечение в ИМТ, но денег на оплату у нас нет. Евгения Бесперстова, Ярославская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Сереже необходимо продолжать лечение, направленное на коррекцию мышечного тонуса, увеличение объема движений, улучшение координации, равновесия и мелкой моторики».

Юра Нагорных, 13 лет, расщелина альвеолярного отростка, деформация челюстей, требуется ортодонтическое лечение. 161 200 руб.

Внимание! Цена лечения 453 200 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 110 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 32 тыс. руб.

У Юры врожденная двусторонняя расщелина верхней губы и нёба. В год ему зашили губу, в полтора года провели пластику нёба, но нарастала нёбно-глоточная недостаточность, возникали проблемы с дыханием. С шести лет сына лечат в столичной клинике, деньги помогал собирать Русфонд. Юра уже лучше говорит, но остается расщелина альвеолярного отростка, верхняя челюсть сужена, прикус нарушен. И я прошу вашей помощи в оплате лечения — подготовки к операциям на верхней челюсти. Евгения Нагорных, Липецкая область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Юре требуется ортодонтическое лечение с помощью несъемных аппаратов. Лечение направлено на подготовку к операции — костной пластике альвеолярного отростка».

Дима Сурженко, 4 года, детский церебральный паралич, требуется кресло-коляска. 172 752 руб.

Внимание! Цена кресла-коляски 449 879 руб. Из средств Социального фонда России по электронному сертификату выделено 277 127 руб.

В одиннадцать месяцев Диме диагностировали ДЦП и патологическую мышечную слабость. Мы сразу начали лечение, и оно дало результат: сын начал ползать, появилась опора на ножки. Но сидит Дима с опорой на руки, без поддержки не стоит. Обычная детская коляска сыну не подходит. Нам очень нужно специализированное кресло-коляска с подголовником, фиксацией корпуса и ног. Мы получили сертификат на его приобретение, но цена вдвое выше. Прошу, помогите нам с оплатой! Виктория Сурженко, Московская область

Эрготерапевт, ведущий специалист по подбору и адаптации ТСР компании Support Shop Дарья Асеева (Москва): «Учитывая степень тяжести заболевания, Диме требуется инвалидное кресло-коляска Hoggi Bingo Evolution, которое сконструировано специально для детей с двигательными нарушениями».

Лиза Чучукова, 8 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 234 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. ООО «Вайнстайл» внесло 20 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 210 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 38 тыс. руб.

Когда Лизе было три месяца, у нее обнаружили дефект межпредсердной перегородки. Кардиологи взяли дочку под наблюдение. Лиза росла активной, занималась танцами, только легко простужалась. А когда пошла в первый класс, стала жаловаться на слабость и сильное сердцебиение. Обследования показали, что отверстие в перегородке так и не закрылось. Врачи говорят, нужна операция, ее готовы провести щадяще, но она платная, у нас таких денег нет. Помогите! Марина Чучукова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Лизы врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Девочке требуется закрытие дефекта при помощи окклюдера. Это щадящая операция, после нее Лиза быстро восстановится и окрепнет».

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