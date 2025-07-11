Сегодня отмечает день рождения художественный руководитель московского Театра музыки и поэзии народная артистка РФ певица Елена Камбурова

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Фото: Татьяна Черкезян, Коммерсантъ Елена Камбурова

Фото: Татьяна Черкезян, Коммерсантъ

Ее поздравляет народная артистка РФ, кавалер орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве» режиссер Светлана Дружинина:

— Дорогая и любимая Елена Антоновна! Можно я скажу: дорогая моя Леночка! Вы — гениальная женщина и великолепная певица. Если бы Вы знали, как я Вас люблю и как я Вам благодарна, потому что Ваш голос стал украшением моих фильмов! Поздравляю Вас, родная моя, с не самым большим возрастом. Он обещает еще многие и многие свершения и подарки нам всем — вашим зрителям и слушателям, вашим почитателям и вашим дорогим-дорогим друзьям! Живите долго-долго и счастливо! Творите, потому что Ваше творчество есть абсолютно уникальный дар свыше, который нас поднимает и духовно, и душевно, и даже телесно. Обнимаю Вас, дорогая моя Леночка, дорогая Елена Антоновна, еще раз поздравляю — и до встречи!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»