Настю Токмакову ждут в Москве в августе

4 июля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Урал» мы рассказали историю 12-летней Насти Токмаковой из Екатеринбурга («Настя в тренде», Оксана Пашина). У девочки прогрессирует опухоль в лобной области справа, затронувшая также кости лица. Опухоль давит на мозг, Настя страдает от головных болей, у нее падает зрение. Московские нейрохирурги готовы ей помочь — удалить новообразование с замещением дефекта индивидуальным титановым имплантом. Но оплатить дорогую операцию мама девочки не в состоянии. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 189 650 руб.) собрана. Марина, мама Насти, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настя Токмакова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Настя Токмакова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 4 июля 7835 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Урал», «Волга», «Ивлетерадио», «Красноярск», «Иртыш» и еще 130 региональных СМИ – партнеров Русфонда, а также 57 компаний исчерпывающе помогли 39 детям, собрано 25 864 092 руб.