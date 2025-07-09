Бельский: Средства на проектирование метро до Пулково будут заложены в бюджете

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский в эфире радиостанции «Комсомольская правда» озвучил планы городских властей по продлению «красной» ветки метро до аэропорта Пулково и «Экспофорума».

По словам парламентария, в процессе проектирования станет понятно, какие сложности ожидаются при сооружении линии. Средства на эти цели будут заложены в бюджет города. После этого можно будет предполагать сроки строительства.

Господин Бельский также рассказал о выходах со станции метро «Театральная», не называя сроков сдачи. Спикер ЗакСа подчеркнул, что выходы появятся на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте и АЗС «Роснефти» в Театральном сквере.

«Конечно, там были определенные споры, каждый (Дом быта и АЗС — «Ъ-СПб») пытался отстоять свои интересы. Нашли компромиссное решение, губернатор об этом доложил, мне к словам губернатора добавить нечего».

Подробнее о споре владельцев Дома быта со Смольным читайте в материале «Ъ-СПб» «Услуга за "Услугой"».

Андрей Маркелов