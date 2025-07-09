Компания Mattel представила первую Барби с диабетом

Американский производитель игрушек Matel Inс. объявил о выпуске первой куклы Барби с диабетом первого типа. Кукла создана в сотрудничестве с международной некоммерческой организацией Breakthrough T1D, которая занимается распространением информации и исследованиями в области этого заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matel Inс. Фото: Matel Inс.

Кукла носит прибор для постоянного измерения сахара в крови, у нее есть мобильный телефон с приложением, которое помогает следить за уровнем сахара. Наконец, кукла носит инсулиновую помпу.

«Барби помогает определять ранние представления детей о мире. Отражая различные заболевания, такие как диабет первого типа, мы хотели бы добиться того, чтобы дети могли видеть себя в тех историях, которые они придумывают, и в любимых куклах»,— заявила старший вице-президент бренда Barbie и глава глобального подразделения кукол компании Mattel Криста Берджер.

Mattel — не единственный производитель кукол с проблемами со здоровьем. Ирландский производитель кукол Lottie уже выпускает кукол с синдромом Дауна и аутизмом. В свою очередь, в прошлом году датская Lego начала производить мини-фигурки с видимыми или невидимыми проблемами со здоровьем. Сама компания Mattel начала выпускать Барби с различными заболеваниями шесть лет назад. В ассортименте компании куклы, страдающие слепотой, куклы с синдромом Дауна, куклы с протезами или в инвалидной коляске.

Подробнее об истории Барби читайте в материале «Совсем не Санта-Барбара».

Андрей Келекеев