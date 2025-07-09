В Ленобласти изменили ПЗЗ для строительства нового медучреждения в поселке Виллози

Комитет градостроительной политики Ленинградской области утвердил изменения правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Виллозского поселения в Ломоносовском районе. Там собираются построить здание новой амбулатории на северной границе городского поселка вдоль Гатчинского шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области Фото: Пресс-служба Правительства Ленинградской области

Как сообщили в областном правительстве, медучреждение на 150 посещений в смену позволит обеспечить шаговую доступность первичной медицинской помощи для жителей Виллози и окрестностей.

Проектирование социального объекта планируется за счет областного бюджета. В настоящий момент управление строительства Ленобласти собирает исходно-разрешительную документацию.

Ранее «Ъ-СПб» писал о намерении компании «Сотэкс» построить новый многофункциональный комплекс на 565 посещений для отдыха и оздоровления во Всеволожском районе Ленинградской области.

Андрей Цедрик