«Сотэкс» построит поликлинику в Петербурге и оздоровительный комплекс в Ленобласти

Власти Санкт-Петербурга и компания «Сотэкс» 19 июня на площадке ПМЭФ-2025 подписали соглашение о намерениях, предусматривающее строительство поликлиники в городе и оздоровительного комплекса в Ленобласти. Оба учреждения будут детскими.

Амбулаторно-поликлиническое отделение на 340 посещений в смену расположится во Фрунзенском районе Северной столицы, а многофункциональный комплекс на 565 посещений для отдыха и оздоровления — во Всеволожском районе Ленинградской области. Суммарный объем инвестиций в проекты составит не менее 11 млрд рублей.

В 2023-2024 годах «Сотэкс» в рамках концессионных соглашений с Петербургом построил три общеобразовательные школы в Невском, Красносельском и Пушкинском районах города на 1375, 1100 и 550 мест соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «ЛЭК Истейт» реконструирует пустующее здание на Малой Балканской под детский сад.

Артемий Чулков