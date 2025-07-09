В Норильске удвоили муниципальную выплату контрактникам

Власти Норильска вдвое увеличили муниципальную выплату гражданам при заключении контракта с Минобороны РФ. Соответствующее решение приняла сессия городского совета.

По данным официального сайта Норильска, размер выплаты вырос с 300 тыс. до 600 тыс. руб. В Красноярском крае контрактники получают также региональную выплату в размере 1 млн руб.

В ходе той же сессии муниципального парламента депутаты согласовали изменения в бюджет Норильска, оставив без изменений его основные параметры. Доходы городской казны составят 32,9 млрд руб., расходы — 35,3 млрд руб., дефицит — 2,4 млрд руб.

Валерий Лавский