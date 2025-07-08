На Ставрополье за два года реализовали 22 санаторно-курортных инвестпроекта

В Ставропольском крае за 2023-24 годы реализовано 22 инвестпроекта в санаторно-курортной и гостиничной сферах на сумму более 7 млрд руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в министерстве туризма и оздоровительных курортов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным ведомства, в разной стадии на территории Ставропольского края реализуется 51 инвестпроект санаторно-курортного и туристского назначения. Общий плановый объем инвестиций составляет 96,6 млрд руб. Планируется создать более 15 тыс. койко-мест и более 7 тыс. новых рабочих мест. Из них на территории Кавказских Минеральных Вод реализуются 46 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 93,4 млрд руб. В ходе их реализации будет создано 14,9 тысяч койко-мест и около 6,6 тыс. новых рабочих мест.

«В настоящее время минтуризма края проводит работу с инвесторами в рамках трех инвестиционных соглашений, заключенных между правительством Ставропольского края и инвестором»,— прокомментировали в ведомстве.

Андрей Пугачев