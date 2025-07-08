Голикова: доля отказов от аборта среди россиянок выросла почти до 25%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что доля россиянок, отказывающихся от абортов, возросла почти до 25%.

«Этого все равно недостаточно, в этом направлении нам предстоит работать. Но, тем не менее, благодаря этому в 2024 году сохранено практически 42 тысячи рождений. И при нашей ситуации это достаточно хороший показатель»,— сказала госпожа Голикова на заседании фракции КПРФ (цитата по ТАСС).

Она также указала, что в России повышается доступность экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) — за последние пять лет число процедур ЭКО увеличилось на 27% (до 109 тыс.). В прошлом году с помощью ЭКО родились более 32 тыс. детей.

В январе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что в 2024 году почти 40 тыс. россиянок передумали делать аборт после консультаций со специалистами. Министр связал отказы с тем, что специалисты информировали женщин о мерах социальной поддержки с учетом их жизненных ситуаций. В феврале директор департамента медицинской помощи детям Минздрава Елена Шешко представляла данные о снижении числа абортов в России более чем в 3,5 раза за последние десять лет.

Полина Мотызлевская