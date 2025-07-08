Красноярские власти отказались от системы «Енисей-Видеомост»

Власти Красноярского края отказались от использования государственной межведомственной информационной системы «Енисей-Видеомост». Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано 7 июля.

Дальнейшая эксплуатация системы в документе названа нецелесообразной. В числе причин принятия такого решения указаны низкая эффективность используемых технических средств и программного обеспечения, отсутствие технической поддержки от их производителя. Из постановления следует, что в системе «Енисей-Видеомост» используется программное обеспечения Huawei SMC 2.0.

Система «Енисей-Видеомост» была создана решением красноярского правительства в 2013 году. Ее целью являлось «технологическое обеспечение визуально-информационного взаимодействия при проведении совещаний и иного информационного обмена в электронной форме между органами исполнительной власти Красноярского края».

7 июля президиум правительства Красноярского края обсудил цифровую трансформацию экономики и социальной сферы региона. По данным министра цифрового развития края Николая Распопина, программа цифровой трансформации должна быть утверждена до конца 2025 года.

Валерий Лавский