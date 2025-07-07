Четвертый круг Wimbledon
Мужчины. Флавио Коболли (Италия, 22)—Марин Чилич (Хорватия) 6:4, 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3). Новак Джокович (Сербия, 6)—Алекс Де Минаур (Австралия, 11) 1:6, 6:4, 6:4, 6:4. Бен Шелтон (США, 10)—Лоренцо Сонего (Италия) 3:6, 6:1, 7:6 (7:5), 7:5.
1/4 финала. 08.07: Кэмерон Норри (Великобритания)—Карлос Алькарас (Испания, 2), Тейлор Фритц (США, 5)—Карен Хачанов (Россия, 17). 09.07: Коболли—Джокович, победитель матча Янник Синнер (Италия, 1)—Григор Димитров (Болгария, 19)—Шелтон.
Женщины. Белинда Бенчич (Швейцария)—Екатерина Александрова (Россия, 18) 7:6 (7:4), 6:4. Людмила Самсонова (Россия, 19)—Джессика Боусас Манейро (Испания) 7:5, 7:5. Мирра Андреева (Россия, 7)—Эмма Наварро (США, 10) 6:2, 6:3.
1/4 финала. 08.07: Арина Соболенко (Белоруссия, 1)—Лаура Зигемунд (Германия), Аманда Анисимова (США, 13)—Анастасия Павлюченкова (Россия). 09.07: Андреева—Бенчич, Самсонова—победительница матча Ига Швёнтек (Польша, 8)—Клара Таусон (Дания, 23).