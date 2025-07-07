Бизнес обходится малым бюджетом

Господдержка малого и среднего бизнеса сократилась почти вдвое. За первый квартал представители МСП и самозанятые получили 72 млрд руб., следует из подсчетов Высшей школы экономики. Это на 43% меньше, чем за тот же период 2024-го, тогда объем финансирования составлял 127 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

И господдержка продолжит сокращаться, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Раньше был национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, сейчас это федеральный проект. Существенное уменьшение бюджета было уже заложено в план, плюс эта сумма тоже не в полном объеме выполняется. Бизнес это чувствует. Сокращение есть, динамика сохраняется, на последних заседаниях Минэкономразвития подтвердило, что пока, к сожалению, цифры идут в этом диапазоне. Очень трудно сейчас искать альтернативу. На банковское кредитование запредельные ставки, и у нас не развиты биржевые инструменты, особенно для МСП. Кто-то закладывает квартиру, что неправильно, кто-то берет в долг у партнеров либо родственников.

Какого-то серьезного альтернативного источника финансирования по большому счету нет. Есть защищенные специальные меры поддержки. Допустим, Корпорация МСП очень активно сейчас занимается всем, что связано со станкостроением, там действительно очень хорошее льготное кредитование. Но это задача, поставленная государством, и эта программа в приоритете, но и там объем финансирования, к сожалению, не тот, на который рассчитывал бизнес. Желающих много, количество денег ограничено, поэтому выбирают самых лучших».

По данным «Известий», до 2030 года правительство намерено направить на поддержку малого и среднего бизнеса, а также самозанятых 330 млрд руб. Это на 20% меньше, чем за прошлые пять лет. На фоне сокращения господдержки и высокой ключевой ставки предприниматели вынуждены сокращать расходы, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин: «Малая торговля оказывается под двойным давлением. Есть общее снижение покупательской активности в связи с дорогими деньгами, и где-то половина респондентов говорит о сокращении выручки. На это накладывается рост расходов на оплату труда, налоги, обслуживание банковских кредитов. Крупный бизнес очень плохо стал платить подрядчикам.

Учитывая, что малый бизнес в бюджет в прошлом году заплатил на 2 трлн руб. больше, чем в позапрошлом, более 11 трлн руб., конечно, снижение господдержки МСП неправильно. Мы считаем, что бюджет нужно вернуть как минимум до параметров, которые были в 2024 году. В основном бизнес идет по пути снижения производства и сокращения штата. Необходимо заниматься повышением производительности труда и новыми технологиями управления. Мы считаем, что должен быть принят новый профессиональный стандарт по предпринимательскому образованию. Половина стартапов через три года закрывается, это высокий процент. Учитывая, что деньги чрезвычайно дорогие, вопросы грамотной господдержки должны обсуждаться».

Бизнес ожидает, что Центробанк снизит на июльском заседании ключевую ставку с 20% до 18%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на прошлой неделе говорил, что регулятор планирует рассмотреть вариант смягчения денежно-кредитной политики, в частности, снижение ставки на 100 базисных пунктов и более. В начале года Владимир Путин поручил правительству и Центробанку разработать меры, которые бы стимулировали российские компании выходить на фондовый рынок. Тем не менее Мосбиржа и «Деловая Россия» отмечали в том числе и низкую активность инвесторов на бирже, из-за высокой ключевой ставки бизнес считает депозиты более привлекательным способом привлечения средств.

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Егор Парфенов