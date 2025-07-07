В Татарстане на капитальный ремонт комплекса «Белая мечеть» в Болгаре выделят 54,4 млн руб. из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане Белую мечеть в Болгаре отремонтируют за 54,4 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В Татарстане Белую мечеть в Болгаре отремонтируют за 54,4 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит провести гидроизоляцию фундаментов, обновить потолки, полы и облицовку стен, заменить сантехнику и модернизировать вентиляционную систему. Также строители оборудуют прилегающую площадку, установят дренажную систему и уложат газон.

На реконструкцию и капремонт потратят 23,3 млн руб., на инженерные сети — 7,3 млн руб., на благоустройство — 14,1 млн руб. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы планируется завершить до 1 декабря 2025 года.

Белую мечеть построили в 2012 году, последний капремонт проводили в 2021 году. В 2014 году архитектурный комплекс древнего Болгара был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Зейналов