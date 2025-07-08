Сегодня исполняется 65 лет заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Рябкову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков:

— Глубокоуважаемый Сергей Алексеевич! Прошу принять самые искренние поздравления с днем рождения. Не может не поражать та широкая палитра сложнейших проблем современной мировой политики, которыми Вам приходится заниматься на ежедневной основе,— от отношений с США до развития БРИКС и от ядерного нераспространения до биобезопасности. Все они имеют прямое отношение к безопасности и благополучию нашей страны, нашего народа, к предотвращению глобальной военной катастрофы. Ваша работа на благо России — яркий пример дипломатического искусства для молодого поколения, а неизменное внимание к академическому сообществу — предмет самой глубокой благодарности. Желаю Вам крепкого здоровья и неиссякаемой (хочется сказать «ядерной») энергии для реализации всего задуманного!

Поздравление передает обозреватель ТАСС Андрей Шитов:

— Сергей Алексеевич Рябков — это человек, который в буквальном смысле слова говорит, как пишет. Точно и емко по содержанию, ярко и неординарно по форме. Наверное, сам он, как профессионал, до тонкостей знающий свое дело, не видит в этом ничего необычного. Но со стороны это выглядит как «обыкновенное чудо». Поздравить такого человека с юбилеем со страниц газеты — честь для поздравляющего. Многая лета, дорогой Сергей Алексеевич! Радостнее и спокойнее за наше Отечество при мысли о том, что ему служат такие люди. Здоровья, сил, терпения и удачи! Помощи Божией во всех делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»