В Екатеринбурге открылась промышленная выставка «Иннопром-2025»

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Главная тема выставки «Иннопром-2025» — «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнерам выступила Саудовская Аравия, которую представит делегация из более 200 доверенных лиц ведущих госструктур и промышленных компаний государства. Возглавил ее министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию презентуют свыше 1000 компаний из России, Ближнего Востока, Европы и Азии. Всего «Иннопром-2025» посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира, включая представителей 11 тыс. организаций и компаний.

В главной стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» примут участие председатель правительства России Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, заместитель премьер-министра Белоруссии Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев и Бандар аль-Хурейф.

В рамках «Иннопрома» ИД «Коммерсантъ-Урал» организует сессию «Цифровизация и здоровье: технологии управления благополучием сотрудников». В среду, 9 июля, способы мониторинга физического состояния работников, профилактики профессиональных заболеваний и повышения продуктивности коллективов обсудят 10 спикеров. В их числе заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова и министр цифрового развития и связи региона Михаил Пономарьков.

В период проведения выставки до МВЦ «Екатеринбург-Экспо» будут курсировать автобусы от станции метро «Ботаническая». Шаттлы будут отправляться с 08:30 до 16:30 от станции метро «Ботаническая» (до МВЦ «Екатеринбург-Экспо») и с 09:05 до 18:50 от МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (до станции метро «Ботаническая»). В последний день работы выставки, 10 июля, автобусы будут отправляться от станции метро «Ботаническая» до 15:30, от МВЦ «Екатеринбург-Экспо» — до 17:50.

Василий Алексеев