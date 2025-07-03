Терминалы ЮВЖД увеличили обработку грузов на 1,7% за полгода

В первом полугодии на инфраструктуре грузовых дворов ЮВЖД (Юго-Восточная железная дорога; филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) объем обработки грузов составил около 1,1 млн т, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Максимальный рост достигнут в обработке инертно-строительных грузов — 709 тыс. т (+1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Остальных грузов, в том числе в контейнерах, на магистрали обработано 351,3 тыс. т (+ 0,4%).

Увеличение объемов обработки грузов связано с инфраструктурным развитием грузовых площадок магистрали и совершенствованием технологии их работы, пояснили в компании. В этом году на станции Придача в Воронеже введен в эксплуатацию специализированный контейнерный погрузчик-ричстакер, способный перемещать до 45 т груза в контейнерах. Скорость погрузки данного ричстакера в три раза превышает скорость козлового крана.

В конце июня сообщалось, что размер налоговых выплат ЮВЖД за пять месяцев 2025 года составил около 2,2 млрд руб.

Ульяна Ларионова