Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 4 июля

11:08. Дрон сдетонировал у многоквартирного дома в поселке Октябрьский Белгородского района Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

11:07. В Белгородской области будет проведена техническая проверка системы оповещения в 12:00 — МЧС.

10:49. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

10:47. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

10:32. Устанавливаются обстоятельства атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль в Беловском районе Курской области, во время которой пострадал мирный житель — следком.

10:13. Правительство РФ продлило жителям приграничья Курской области отсрочку от уплаты ряда налогов до 1 декабря 2026 года. Об этом сообщили в кабмине. Ранее мера поддержки действовала до 1 декабря 2025-го.

09:31. 4 июля на территории Борисоглебского округа Воронежской области могут быть слышны громкие звуки, связанные с работой взрывотехников — пресс-служба облправительства.

09:23. Белгородская область стала первым регионом Российской Федерации, который разработал единый стандарт оказания помощи участникам СВО. На сегодня в регионе действует 125 соответствующих мер поддержки. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08:16. Опасность атаки БПЛА в Грайворонском округе Белгородской области — МЧС.

08:00. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

07:28. Ночью над Россией сбили 58 БПЛА, в том числе 12 над Курской областью, шесть — над Белгородской, три — над Орловской, один — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

05:52. Отбой опасности атаки БПЛА в Курской области — оперштаб. Она была введена в 23:30 3 июля.

02:25. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

01:53. Воздушная опасность объявлена в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.