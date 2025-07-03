Дело о хищении имущества ОАО «Порт Пермь» передали в суд

В Дзержинский районный суд Перми направили для рассмотрения уголовное дело против бывшего председателя совета директоров ОАО «Порт Пермь», гражданина Великобритании Чарльза Батлера. Его обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения. Об этом сообщили в региональном управлении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что господин Батлер с 2007 года владел акциями организации в обход закона об иностранных инвестициях. С 2009 по 2012 год фигурант начал безвозмездно передавать объекты недвижимость порта своим подконтрольным организациям. Так он похитил земельные участки и объекты инфраструктуры стоимостью более 1 млрд руб. После этого общество утратило главные производственные мощности.

В 2022 году 79% акций ОАО обратили в доход России по иску Генпрокуратуры. Еще спустя год порту вернули выведенное британцем имущество. Это вернуло порту возможность работать. Сам Чарльз Батлер скрылся от следствия, он объявлен в розыск.

«Порт Пермь» считается крупнейшим речным портом в Западно-Уральском регионе. Он выполняет погрузочные работы на речных судах, железной дороге и транспорте. Предприятие имеет стратегическое значение для России.

Никита Черненко