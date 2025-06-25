2 млрд рублей налогов заплатила Юго-Восточная железная дорога за пять месяцев

Размер налоговых выплат ЮВЖД (Юго-Восточная железная дорога; филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) за пять месяцев 2025 года составил около 2,2 млрд руб. Об этом сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kursk.ru Фото: kursk.ru

Речь идет обо всех перечислениях налогов и взносов в региональные бюджеты и государственные внебюджетные фонды. Из этой суммы больше всего, 1,1 млрд руб., приходится на Воронежскую область. В Белгородской области компания выплатила 389,4 млн руб., в Тамбовской — 378,1 млн руб., в Липецкой — 358,2 млн руб.

О том, сколько пассажиров перевезли по ЮВЖД в мае, — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова