Уфимский университет занял 16 место в рейтинге юридических вузов

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) занял 16 место по уровню зарплат выпускников среди юридических вузов России. Рейтинг составлен кадровым IT-сервисом Superjob.

Авторы рейтинга проанализировали средние доходы выпускников классических и профильных университетов. Базой исследования стал банк резюме Superjob и другие источники.

По мнению составителей рейтинга, зарплата юриста, получившего образование в УУНиТ, при трудоустройстве в Москве составит 90 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали МГИМО (начальная зарплата выпускников — 220 тыс. руб.), МГУ (190 тыс. руб.) и ВШЭ (160 тыс. руб.).

Идэль Гумеров