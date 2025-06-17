Донской компании «Индюшкин двор» понадобится 500 специалистов для нового блока

В Ростовской области предприятие «Индюшкин двор» группы компаний «Дамате» планирует привлечь 500 специалистов для строительства шестого блока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шестой блок планируют запустить в 2025 году. Как ранее писал «Ъ-Ростов», агрохолдинг «Дамате» планирует инвестировать в производство около 600 млн руб. Пятый блок коммерческого стада заработал в 2024 году, он включает в себя 40 птичников.

Он рассчитан на выращивание более 1 млн голов индейки в год. Новые площадки позволят также получить дополнительно 7,5 тыс. тонн птицы в убойном весе.

Наталья Белоштейн