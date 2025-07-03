ФСБ задержала в Петербурге девушку с бомбой для сотрудника военного завода

В Санкт-Петербурге задержана женщина, которая, по версии ФСБ, причастна к подготовке теракта по заданию украинских спецслужб. Гражданка 2002 года рождения планировала взорвать машину сотрудника оборонного предприятия, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

По версии ФСБ, в июне 2024 года женщина по своей инициативе через мессенджеры Telegram и WhatsApp вышла на контакт с представителем иностранной спецслужбы. Она выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности в обмен на выезд из России и получение гражданства одной из стран Евросоюза, говорится в материалах.

ФСБ утверждает, что женщина наносила «проукраинские надписи» в общественных местах в Подмосковье и попыталась поджечь объект железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург и там установила наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий. Целью была подготовка взрыва его автомобиля, в момент закладки взрывного устройства под машину она была задержана, заявили в ФСБ.

СКР возбудил дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Женщина арестована. Также в отношении фигурантки готовятся возбудить дело о госизмене. (ст. 275 УК РФ).