Чистая прибыль производителя рыбных консервов «Смак» сократилась на 74%

Новосибирский производитель рыбных консервов ООО ПК «Смак» сократил чистую прибыль в первом квартале 2025 года на 74% до 619 тыс. руб. (в аналогичный период прошлого года — 2,4 млн руб.), следует из отчета компании на сайте раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Чистая прибыль снизилась ввиду роста затрат на продажу и управление. При этом валовая прибыль сохранила прошлогодний уровень. В связи с ростом стоимости сырья, логистики, тары и ингредиентов эмитент пересмотрел цены на продукцию и условия сотрудничества с клиентами», — указывает производитель.

Квартальная выручка компании достигла 114 млн руб., что на 46% больше аналогичного периода прошлого года. Несмотря на ощутимый прирост выручки, показатели рентабельности продемонстрировали отрицательную динамику. Валовая рентабельность сократилась на 7,3 п. п. к аналогичному периоду прошлого года и достигла 14,6% ввиду роста себестоимости продукции. По итогам 2025 года предприятие намерено приобрести дополнительное оборудование и расширить ассортимент.

ООО ПК «Смак» зарегистрировано в Новосибирске в 2000 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, компанией владеет Андрей Черепенников, который также руководит ею. По итогам 2024 года выручка общества составила 457 млн руб. (-6%), чистая прибыль — 8,6 млн руб. (+13%).

Лолита Белова