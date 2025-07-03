Аналитики и юристы лидируют по ежедневному чтению книг в России

Яндекс.Книги и hh.ru провели исследование читательских привычек россиян и их связь с профессией. По его результатам, ежедневное чтение больше всего распространено среди аналитиков, руководителей проектов, маркетологов, юристов и преподавателей.

Дизайнеры, юристы и менеджеры по продажам нередко читают на работе тайком. Аудиокниги предпочитают сотрудники сфер безопасности, перевозок и сервисного обслуживания, тогда как электронные книги популярны среди строителей, управленцев и врачей. Бумажные книги выбирают работники массмедиа, гостиничного бизнеса и административного персонала.

Самые популярные жанры — классика, психология и фэнтези. Юристы любят триллеры, дизайнеры — фэнтези, а маркетологи увлечены книгами по саморазвитию. Среди классиков россияне выделяют Булгакова (популярен у медиков и аналитиков), Достоевского (любим дизайнерами и творческими профессионалами) и Чехова (выбор учителей).

В нон-фикшн лидируют «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона и «К себе нежно» Ольги Примаченко (популярны у бухгалтеров), «Как завоевывать друзей» Дейла Карнеги (выбор учителей) и «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона (предпочитают менеджеры по продажам).

В опросе участвовало более 3 тыс. россиян старше 18 лет.