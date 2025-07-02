РФ предложила Грузии подключиться к транспортному коридору «Север – Юг»

Заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк заявил, что РФ настроена на нормализацию отношений с Грузией и в качестве одного из шагов в этом направлении рассматривает возможность ее подключения к многофункциональному транспортному коридору «Север – Юг». Он соединяет порт Санкт-Петербурга с индийским портом Мумбай. Об этом господин Масюк заявил на открытии научно-образовательной программы фонда Горчакова «Кавказский диалог».

Российский дипломат напомнил, что Москва уже предоставила Тбилиси «преференциальный доступ на российский рынок». При этом Грузия не является членом интеграционных проектов на постсоветском пространстве, вышла из СНГ, разорвала дипломатические отношения с РФ после «Пятидневной войны» 2008 года и категорически отказывается от участия в формате 3+3 вместе с Россией, Турцией, Ираном, Арменией и Азербайджаном.

Официальные лица в Грузии никак не прокомментировали предложение Дмитрия Масюка.

Ранее председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что развитию всесторонних отношений между Россией и Грузией препятствует ситуация с Абхазией и Южной Осетией.

Георгий Двали, Тбилиси