Австралия лишила рэпера Канье Уэста визы из-за песни, прославляющей Гитлера

Рэпер Йе (Канье Уэст), годами летавший в Австралию к своей жене Бьянке Цензори, в обозримом будущем больше не сможет ее навещать. Министр внутренних дел Австралии Тони Берк сообщил сегодня, что виза американского рэпера была аннулирована. Причина — вышедший в мае сингл музыканта, который, по словам министра, пропагандирует нацизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

«Он уже давно приезжает в Австралию. У него здесь семья. И он сделал много оскорбительных заявлений, на которые мои сотрудники обратили внимание после того, как он выпустил эту песню. Теперь у него нет действующей визы в Австралию,— заявил господин Берк в интервью ABC News.— В нашей стране и так проблем хватает без его намеренного разжигания нетерпимости».

Сам рэпер на просьбу ABC прокомментировать отзыв у него австралийской визы не ответил.

Кирилл Сарханянц