Структура «Газпрома» взыскала 138 млн с «Орелгортеплоэнерго»

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегион газ Орел» о взыскании с подконтрольного властям региона АО «Орелгортеплоэнерго» 138,5 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению суда, речь идет о задолженности по договору между контрагентами за январь–февраль 2025 года. Структура «Газпрома» инициировала разбирательство в апреле. Изначально она заявила долг в 188,5 млн руб., но впоследствии уточнила требования.

Согласно картотеке арбитражных дел, с 2010 года стороны встречались в суде девять раз. Сейчас рассматриваются три иска «Газпром межрегион газ Орел» о требовании с «Орелгортеплоэнерго» задолженности за поставленный газ на 179,4 млн руб. в сумме.

В конце июня ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» взыскала очередной долг за поставку электроэнергии с местного ООО «Овощи Черноземья».

Алина Морозова