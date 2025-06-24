ЛЭСК взыскала с липецких «Овощей Черноземья» еще один долг

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) о взыскании 13,9 млн руб. с местной структуры агрохолдинга «Эко-культура» — ООО «Овощи Черноземья». Согласно картотеке арбитражных дел, решение еще не опубликовано.

ЛЭСК обратилась с иском к «Овощам Черноземье» в начале января 2025 года. Он заявила требования на 224,7 млн руб. В эту сумму была оценена задолженность компании по договору энергоснабжения за ноябрь 2024 года.

В ходе разбирательства «Овощи Черноземья» оплатили основной долг, а ЛЭСК потребовала взыскать с них только пени за просрочку обязательств.

С апреля 2021 года стороны сталкивались в суде 24 раза, с начала 2025 года — шесть. Так, в начале февраля ЛЭСК потребовала с «Овощей Черноземья» 331,8 млн руб., в середине марта — 386,1 млн, в начале апреля — 353,2 млн, в конце — 300,5 млн. Первый и третий иски еще рассматриваются, заседания по ним назначены на 16 июля и 25 августа соответственно. По второму истец отказался от основных требований. Последнее заявление принято к производству, заседание по нему запланировано на 31 июля.

В середине мая ЛЭСК взыскала со структуры «Эко-культуры» 5,1 млн руб. при изначальных требованиях в 104,2 млн.

Алина Морозова