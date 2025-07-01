Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 1 июля

09:18. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

08:26. Отбой опасности удара дронов в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.

07:53. Отбой опасности атаки БПЛА в Белгородской области — МЧС. Она была введена в в 22:25.

06:14. Отбой воздушной опасности в Липецкой области, введенной в 22:25 30 июня. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

04:12. В Курской области отбой угрозы удара дронов — оперштаб. Она была объявлена в 22:01 30 июня.

00:46. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области — губернатор Александр Гусев.