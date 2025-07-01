В Забайкалье ливень подтопил придомовые участки в поселке Дарасуне

Из-за ливня подтоплены придомовые участки в поселке городского типа Дарасун в Забайкальском крае. Частично ограничено автомобильное движение на границе с Монголией, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Осипов.

Ограничения введены на 42 км дороги Дарасун в районе поворота в сторону села Сыпчегур. Для легковых авто организовано движение по одной полосе, для грузовых — проезд закрыт, возможен объезд через поселок Агинское.

На месте работают спецслужбы, также туда направлены замгубернатора Александр Костенко и замминистра строительства и дорожного хозяйства Сергей Кривощеков. Господин Осипов заверил, что пострадавшим окажут помощь, их количество он не назвал.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что размыло насыпь на железнодорожном перегоне станций Карымская—Дарасун Забайкальской железной дороги (ЗабЖД). Организовано реверсивное движение. Задерживается поезд N401 из Читы в Приаргунск. В пресс-службе ЗабЖД заявили «РИА Новости», что также задержаны два поезда дальнего следования из Москвы во Владивосток и обратно.